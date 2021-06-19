Kaliforniya Valisi Newsom, Oakland ziyaretinde bir evsizin saldırısına uğradı

ABD'de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyaletin Oakland kentine yaptığı ziyarette evsiz ve 'akli dengesi bozuk' olduğu belirtilen bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan Kaliforniya'nın valisi Gavin Newsom, dün eyaletin Oakland kentine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Newsom, kent merkezindeki gezinti sırasında evsiz ve 'akli dengesi bozuk' olduğu belirtilen bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

US Sun'da yer alan habere göre saldırı, Newsom'un Kovid-19 salgınından en çok etkilenen küçük işletmelere ziyaretleri kapsamında Old Oakland bölgesindeki bir pizzacı ve berber dükkanına gitmek üzere olduğu sırada meydana geldi.

Haberde, Vali Newsom'a ek güvenlik sağlayan Kaliforniya Otoyol Devriyesi görevlilerinin saldırgana derhal müdahale ettiği ve gözaltına işlemi uyguladığı bilgisi yer aldı.

Polise mukavemet ve kamu görevlisine saldırmakla suçlanan kişi, Alameda İlçe Cezaevine götürüldü.

Saldırganın kız kardeşi ise, açıklamasında kardeşinin bir süredir evsiz olduğunu ve ciddi akıl hastalıklarından muzdarip olduğunu belirterek, aleyhindeki suçlamaların 'geçmişteki davranışlarıyla tutarlı' olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Newsom, basına yaptığı açıklamada yaşananları esprili bir şekilde tarif ederek, 'insanların farklı 'merhaba' deme şekillerinin' olduğunu ifade etti.

Gavin Newsom assaulted in Oakland, jokes "people have different ways of saying hello" https://t.co/FF11sbF6jn — Newsweek (@Newsweek) June 18, 2021

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