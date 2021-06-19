ABD'de çocuklar kurşunların arasında kaldı: Saldırgan aldırmadan ateş etmeye devam etti

ABD'nin New York şehrinde silahlı bir saldırgan, kaldırımda kovaladığı gence yakın mesafeden defalarca ateş etti. Bu sırada iki çocuk kurşunların arasında kaldı.

ABD'nin New York şehrinde 2 çocuk kaldırımda yürüdüğü sırada kurşunların arasında kaldı. Bronx bölgesinde güvenlik kamerasına yansıyan olayda silahlı bir şahıs, kaldırımda kovaladığı 24 yaşındaki gence yakın mesafeden defalarca ateş etti.

Bacaklarından ve sırtından vurulan genç, önünde bulunan 5 ve 10 yaşındaki iki kardeşin üzerine düştü. Saldırgan, çocuklara aldırış etmeden yerdeki gence kurşun yağdırmaya devam etti. Kurşunların arasında kalan çocuklar yaralanmazken, yaşananlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırgan ise bir scooter ile olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

New York Polis Departmanı yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan gencin durumunun stabil olduğunu belirtirken, çocukların gözü önünde kurşun yağdıran kimliği belirsiz saldırganın yakalanabilmesi için halktan yardım istedi.