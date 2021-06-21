ABD'de bir araç, onur yürüyüşüne daldı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

WPLG Local 10 televizyonunun aktardığına göre, ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde bir sürücünün aracıyla onur yürüyüşüne dalması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Araç sürücüsünün üzerinde eşcinsel topluluğu temsilcilerinin katıldığı Fort Lauderdale Gay Erkekler Korosu'nun üniforması bulunduğu, aracın üzerinde ise gökkuşağı bayrağı asılı olduğu belirtildi.

Olayın bir kaza mı yoksa planlı bir saldırı mı olduğunun henüz bilinmediği, polis tarafından gözaltına alınan zanlının ifadesinde, ‘pedalları karıştırdığını’ söylediği aktarıldı.

Organizatörlerin onur yürüyüşünü iptal etme kararı aldığı, ancak diğer LGBT Onur ayı etkinliklerinin devam edeceği kaydedildi.

20 Haziran'da ABD'nin Arizona eyaletinde bağış toplama amacıyla bisikletlilerin yaptığı geçide bir adamın kamyonetiyle dalması sonucunda sekiz bisikletçi yaralanmıştı. Olayın ardından kaçmaya çalışan 35 yaşındaki sürücü polis tarafından vurulmuştu.