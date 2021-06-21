Beyaz Saray: Rusya ile ABD arasında stratejik istikrar konusundaki diyalog, önümüzdeki haftalarda devam edecek

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Rusya ile ABD arasında stratejik istikrar konusundaki diyaloğun önümüzdeki haftalarda devam edeceğini açıkladı. ABD Dışişleri Sözcüsü Price da Moskova Büyükelçisi Sullivan'ın bu hafta görev yerine döneceği bildirdi.

16 Haziran'da Cenevre'de ilk yüz yüze görüşmelerini yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın stratejik istikrarla ilgili diyaloğu sürdürme mutabakatının detayları belli olmaya başladı.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Stratejik istikrar görüşmelerine başladık. Liderlerin görüşmesinin bir kısmı, daha düşük düzeyde çok sayıda müteakip görüşmesi yapılması gerekeceğiyle ilgiliydi. Bunların bazıları dışişleri bakanları düzeyinde, bazıları daha düşük düzeyde olabilir. Bu istişareler, önümüzdeki haftalarda olabilir veya başlayabilir" ifadelerini kullandı.

Putin ve Biden, silahlar üzerindeki kontrolü artırmak ve riski azaltıcı önlemler almak için iki ülke arasındaki stratejik istikrar konusundaki diyaloğu yeniden başlatma kararı almıştı.

Washington'dan Putin ile Biden'ın mutabık kaldığı bir konu hakkında daha açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Ned Price, Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın liderler arasındaki mutabakat uyarınca bu hafta görev yerine döneceğini söyledi.

Price, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un ABD'ye dönmesini memnuniyetle karşıladıklarını ekledi.

Putin ve Biden, iki ülkenin büyükelçilerinin görev yerlerine dönmesi konusunda anlaşma sağlamıştı. Antonov, bugün Washington'a ulaşmıştı.