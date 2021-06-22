ABD'nin İran merkezli Press TV ve iki medya kuruluşunun internet sitesine el koyduğu belirtildi.

Press TV'nin internet sitesine giren kullanıcılar, presstv.com internet sitesine ABD Yönetimi tarafından bazı yasaların öngördüğü üzere el koyulduğu ve engellendiği bilgisiyle karşılaştı.

Ayrıca, Al-Masira ve Al-Alam sitelerinde de aynı mesaj yer aldı.

ABD, İran merkezli Press TV'nin internet sitesine el koydu https://t.co/SKeU4ftwOx pic.twitter.com/NE8F3na4BE — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 22, 2021

​Mesajda kanalların el konulmasına gerekçe olarak gösterilen ABD yasaları sivil müsadere (suçtan elde edilen veya suçun işlenmesini kolaylaştıran malın devlete geçmesi), cezai müsadere (kişinin işlemiş olduğu suç nedeniyle malvarlığına el konulması), olağandışı ve olağanüstü tehdit, ulusal acil durum ilanını içeriyor.

Söz konusu mesajın henüz ABD tarafından teyit edilmemesi sitelerin hacklenmiş olabileceği ihtimalini de doğuruyor.

Öte yandan, sitelere sadece ABD'den girilemediği ve yani yalnızca ABD alan adlarına el konulduğu belirtiliyor.

Al-Alam ve PressTV, İran'ın devlet medya kuruluşu olan İran Radyo Televizyon Kurumu'na ait. Al-Masirah ise Yemen'in Husiler olarak da bilinen Ensarullah hareketi tarafından 2012 Beyrut, Lübnan'da kuruldu.

Geçen ekim ayında Twitter, Al-Masirah'ın hesabını net bir gerekçe göstermeden askıya almıştı. Ocakta ise Facebook, PressTV'nin ana sayfasını herhangi bir uyarı veya açıklama yapmadan silmiş, ancak haber ajansının yaptığı itirazın ardından tekrar açmıştı.