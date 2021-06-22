Times Meydanı'nda bir kişi 'hoverboard' ile uçtu

ABD'nin New York kentinde kimliği bilinmeyen bir şahsın, 20 Haziran tarihinde 'hoverboard' ile Times Meydanı'nda yaptığı uçuşa ait görüntüler sosyal medyada viral oldu.

ABD'nin New York kentinde yer alan Times Meydanı, geçen pazar günü ilginç bir olaya sahne oldu.

Yüzünü, taktığı kask ile gizleyen kimliği belirsiz bir şahıs, 20 Haziran tarihinde Times Meydanı semalarında tüm halkın şaşkın bakışları içinde 'hoverboard' ile alçak uçuş gerçekleştirdi.

Meydandaki vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada viral olurken, sosyal medya kullanıcıları görüntülerdeki şahsı, ünlü Spider-Man filimdeki kötü karakter Green Goblin'e benzetti.

Ayrıca yerel basında yayınlanan haberlerde ise, cihazın Omni Hoverboards tarafından üretildiği ve maliyetinin yaklaşık 20 bin dolar olduğu ileri sürüldü.