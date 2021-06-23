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    Cemal Kaşıkçı

    NYT: Cemal Kaşıkçı'yı öldüren Suudi ekipten 4 kişi, ABD'de Dışişleri onaylı paramiliter eğitimi aldı

    © AP Photo / Emrah Gürel
    ABD
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    New York Times, 2018'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ekipten 4 kişinin daha önce ABD'de Dışişleri Bakanlığı onaylı bir paramiliter eğitimden geçtiğini açıkladı.

    New York Times gazetesi, Washington Post yazarı Suudi gazetesi Cemal Kaşıkçı'yı 2018'de öldüren ekipten 4 kişinin, ABD Dışişleri Bakanlığı onayıyla paramiliter eğitimden geçtiğini yazdı. 

    Eğitimin Suudi liderlerini koruma amacıyla Cerberus Capital Management bünyesindeki Tier 1 Group adlı şirket tarafından verildiğini yazan gazete, eğitim kapsamında 'karşı saldırı' alıştırmaları yapıldığını belirtti. Eğitimle ilgili bilgi sahibi bir kişi ise, eğitimin gözetim ve yakın muharebe çalışmalarını da içerdiğini söyledi. 

    Öte yandan, eğitimi onaylayan ABD Yetkililerinin veya Tier 1 Grup yöneticilerinin Kaşıkçı cinayetine ilişkin planlardan haberdar olduklarına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. 

    Cemal Kaşıkçı
    © REUTERS / Osman Orsal
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    Dışişleri Bakanlığı tarafından lisanslanan eğitim programı, Obama yönetimi döneminde başladı ve Suudi Kraliyet Muhafızlarının 1. Kademe Grubuna verilen paramiliter eğitim Eski başkan Donald Trump'ın görev süresinin ilk yılına kadar devam etti.

    Şirketin üst düzey yöneticilerinden Louis Bremer da, Trump yönetimi sırasında Pentagon'da üst düzey bir göreve aday olduktan sonra milletvekillerinin sorularına verdiği yazılı yanıtlarda, şirketinin eğitimdeki rolünü doğruladı.

    'Verilen eğitimin iğrenç eylemlerle ilgisi yok'

    Bremer'in New York Times'a ulaştırdığı belgelere göre ise, grup Ekim 2014'ten Ocak 2015'e kadar şirketten eğitim aldı. Bremer, konuyla ilgili olarak “Verilen eğitimin sonraki iğrenç eylemleriyle ilgisi yoktu” dedi. 

    Öte yandan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Tier 1 Group tarafından da bir inceleme yapıldığı öğrenildi ve Mart 2019'da yapılan inceleme sonucunda 'herhangi bir yanlış yapılmadığı ve verilen eğitimin Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olmadığı' tespit edildi. Bremer ayrıca, ABD'de eğitim alan tüm grupların öncelikle ABD hükümeti tarafından incelendiğini açıkladı ve "T1G yönetimi, yönetim kurulu ve ben, Cemal Kaşıkçı'nın korkunç cinayetini kınama konusunda ABD hükümeti, Amerikan halkı ve uluslararası toplumun yanındayız" ifadelerini kullandı.

    Söz konusu iddialar ilk olarak, The Washington Post'tan David Ignatius'un 2019 tarihli bir köşe yazısında dile getirilmişti. Kaşıkçı'yı öldüren ekibin ABD'de eğitim aldığını söyleyen Ignatius, Dışişleri'nin verdiği onay konusunda diğer devlet kurumlarının CIA tarafından uyarıldığını yazmıştı. 

    'Suudilerle birlikte çalışmaya kararlıyız'

    Cemal Kaşıkçı
    © AP Photo / Hasan Jamali
    Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava başladı
    Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan ABD Dışişleri Bakanlığı Ned Price ise, Suudi grubun eğitimi için Tier 1 Group'a lisans verip vermediğini doğrulamayı reddetti ve "Bu yönetim, müttefiklerimiz ve ortaklarımız tarafından ABD menşeli savunma teçhizatının sorumlu kullanımı ve eğitimi konusunda ihlaller meydana geldiği takdirde verilecek uygun tepkileri değerlendiriyor. Suudi Arabistan, topraklarına yönelik önemli tehditlerle karşı karşıya ve Riyad'ın savunmasını güçlendirmesine yardımcı olmak için birlikte çalışmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan, Kaşıkçı'yı öldüren ekibin hangi üyelerinin ABD'de eğitime katıldığı ise belli değil. 

    Kampanyayla ilgili gizli istihbarat raporlarını okuyan yetkililere göre, Kaşıkçı'yı öldüren ekibin üyeleri 2017'den bu yana en az bir düzine operasyona katıldı.

    Tier 1 Group'un internet sitesinde ise, şirketin 'tanınma gerektirmeyen özel birimlerle birlikte' çok sayıda ABD özel operasyon ve istihbarat birimini müşteri olarak listelediği görülüyor. 

    Şirket ayrıca, CIA için bir takma ad olan 'OGA özel operatör ekiplerini' ve çeşitli paramiliter grupların yanı sıra 'uluslararası müttefik kuvvetlere ait' grupların da eğitildiğini açıkladı. 

    Yasal olarak ise, şirketin eğitim vereceği grupların ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından incelenerek onaylanması gerekiyor. 

    Cemal Kaşıkçı
    © AP Photo / Hasan Jamali
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    Bazı eski ABD'li yetkililere göre şirket, ABD askeri personelini eğitmek ve Pentagon'un askeri personele temel kontrgerilla becerileri eğitimi vermek için ayırdığı bütçeden yararlanarak kuruldu. Şirketin kurucularından biri olan, eski denizci Steve Reichert, Cerberus'un Başkanı Stephen A. Feinberg ile tanıştığında 'Blackwater' olarak bilinen özel savaş şirketinde eğitmen olarak çalışıyordu.

    Ancak şirket, ABD askeri eğitim bütçeleri azalmaya başlayınca yeni müşteriler aramaya başladı ve 2014 itibariyle, Suudiler de dahil olmak üzere yabancı askeri birlikleri eğitmeye başladı.

    'İkili ilişkilerin üzerine sifon çekilmeyecek'

    Trump yönetiminin siyasi-askeri işlerden sorumlu dışişleri bakan yardımcısı R. Clarke Cooper da, yabancı uyrukluların ABD firmaları tarafından eğitilmesine ilişkin istenen lisanslama işlemine ilişkin kararların 'çok sayıda devlet kurumundan girdi alındıktan sonra' alındığını söyledi. Cooper, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak ise “Hiçbir hükümet, ne kadar korkunç olursa olsun, bu cinayet üzerinden önemli ikili ilişkilerin üzerine sifon çekmeyecek” dedi.

    Etiketler:
    Cinayet, paramiliter, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, ABD Dışişleri, ABD
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