ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kuzey Akım-2 projesi, Ukrayna veya başka bir ülke veya kişiler için tehdit oluşturmamalı

İkinci Libya Konferansı için Almanya'ya giden ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Akım-2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin, Avrupa'nın, özellikle de Ukrayna'nın enerji güvenliği için tehdit olduğunu öne sürdü. ABD ile bu konuda fikir ayrılığı yaşayan Almanya ise ağustosa kadar orta yol bulma hedefinde.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İkinci Libya Konferansı için geldiği Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Blinken, başta Almanya olmak üzere Avrupa'ya Rus gazı tedarikini artırması planlanan Kuzey Akım-2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin, "Avrupa'nın enerji güvenliği için bu projenin tehdit olduğuna inanıyorum. Rusya enerjiyi silah olarak kullanmamalı. Bu proje, Ukrayna'nın güvenliğini tehdit eden bir Rus jeopolitik projesidir. Bu proje Ukrayna veya başka bir ülke veya kişiler için tehdit oluşturmamalı" dedi.

Proje konusunda Almanya ile görüş farklılıkları bulunduğuna da dikkati çeken Blinken yine de 'tehlikeli ve kışkırtıcı' olduğunu iddia ettiği Rusya faaliyetlerine karşı birlikte durmaya devam edeceğini vurguladı.

'Libya'daki seçimlerin açıklanan takvimde yapılmasından yanayız'

Libya konusuna da değinen Blinken, "Libya'daki seçimlerin açıklanan takvimde yani aralık ayında yapılmasından yanayız. Libya'nın güvenli ve egemen bir ülkeye doğru ilerlemesine gerçekten yardımcı olmak için geçmiş yıllarda sahip olmadığımız bir fırsatımız var. Bunun için de çatışan tarafların Libya'dan çekilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Libya’da sürdürülebilir barış ve istikrar istiyoruz

Maas da ABD’nin uluslararası ve çok taraflılık sahnesine dönmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, transatlantik düzeyde omuz omuza olunmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"Libya’da sürdürülebilir barış ve istikrar istiyoruz" diyen Maas, konferansta üç noktaya odaklanılacağını belirterek, bunların Libya’da seçimlerin yapılması, tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin geri çekilmesi ve ülkedeki güvenlik güçlerinin birleştirilmesi olduğunu kaydetti.

ABD’nin bu konuda alanda aktif olmasından dolayı müteşekkir olduğunu ifade Maas , ayrıca Libya’nın ekonomik gelişmesini desteklemek için buradaki fırsatı kullanmak istediklerini dile getirdi.

'ABD'nin beklentilerinin farkındayız'

Kuzey Akım-2 Boru Hattı'na ilişkin bir soru üzerine Maas, Blinken’ın, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Akım 2 Boru Hattı'nın Ukrayna’ya baskı yapmak için kötüye kullanılmaması konusunda' Almanya’nın katkı sağlaması yönündeki beklentisini ilettiğini aktardı.

"Bunun bilincindeyiz ve buna katkı sağlayacağız" diyen Maas, bu beklentilerin nasıl karşılanacağı konusunda Washington ile görüşmelerde olduklarını ve ağustosa kadar bir çözüm bulmak istediklerini söyledi. Maas, bu konunun sonuçlanmasının önemli olduğunu belirterek, bazı yaklaşımların bulunduğunu, ancak bunları kamuoyu önünde tartışmadıklarını belirtti.