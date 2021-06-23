Tekne kaptanı, şişe içinde denize atılmış 95 yıllık not buldu

ABD'nin Michigan eyaletinde kaptanlık yapan Jennifer Dowker, tüplü dalış yaptığı sırada içerisinde 95 yıl önce yazılmış not olan bir şişe buldu. Notu Facebook'ta paylaşmasının ardından notu yazan kişinin kızına ulaşıldı.

Michigan eyaletinin Cheboygan şehrinde tekne turları ve tüplü dalış etkinlikleri şirketi olan Jennifer Dowker, geçen hafta dalış yaptığı sırada içerisinde 1926'dan kalma not olan bir şişe buldu.

Boat captain Jennifer Dowker knows that there are all sorts of secrets hidden under the surface of Michigan's waterways, but she was still shocked to find a message in a bottle written in 1926. The internet helped track down the writer's daughter. https://t.co/vLI3KTvTX2 — CNN (@CNN) June 23, 2021

​Notun içerisinde "Bu şişeyi bulan kişi bu kağıdı George Morrow Cheboygan'a iade etsin ve nerede bulunduğunu söylesin" yazıyordu.

The note was dated November 1926 and read: "Will the person who finds this bottle return this paper to George Morrow Cheboygan, Michigan and tell where it was found?" https://t.co/g7kw3vBRBx #KAKEnews — KAKE News (@KAKEnews) June 23, 2021

​Dowker'ın Facebook'ta da paylaştığı not, 100 binden fazla kişi tarafından paylaşılınca haber şişeyi denize atan George Morrow'un kızının kulağına da gitti.

Michele Primeau, CNN'e yaptığı açıklamada, Facebook kullanmadığını, paylaşımı gören bir kişinin kendisini aradığını ve fotoğrafı görünce babasının el yazısını hemen tanıdığını söyledi.

Primeau, notun yazıldığı tarihin babasının doğum günü olduğunu belirterek "Onu 17 ya da 18. yaş gününde bir mektup yazıp denize şişe fırlatırken hayal ettim" dedi.

Notun Babalar Günü haftasında bulunduğuna da dikkat çeken Primeau, 1995'te hayatını kaybeden babasından böyle bir günde işaret gelmesinin kendisini duygulandırdığını söyledi.

Dowker, bulduğu notu çerçeveletip teknesine asacağını belirtirken Primeau da notu görmek için Cheboygan'a gideceğini söyledi.