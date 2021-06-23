McAfee antivirüs yazılımının yaratıcısı John McAfee hücresinde ölü bulundu

Hakkındaki vergi kaçırma suçlamasından 3 Ekim 2020'de Barselona'da yakalanarak cezaevine konulan John McAfee, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin ABD'ye iadesini onaylamasından saatler sonra hücresinde ölü bulundu. McAfee'nin intihar etmiş olabileceği belirtiliyor.

Multiple sources are reporting John McAfee has committed suicide in prison after a Spanish court approved his extradition to the USA.



Watch his interview with us ‘John McAfee: Regime Change Wars are an 'INSANE ACT!’’ https://t.co/JzUkOa2xaC — Going Underground on RT (@Underground_RT) June 23, 2021

​Öte yandan McAfee'nin öldürüldüğünden şüpheleniliyor. McAfee, birkaç yıl önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"ABD'li yetkililerden, özünde 'Sana geliyoruz McAfee, seni öldüreceğiz!' diyen hoş mesajlar alıyorum. Her ihtimale karşı bugün bir dövme yaptırdım. Eğer intihar ettiysem, etmemişimdir."

Getting subtle messages from U.S. officials saying, in effect: "We're coming for you McAfee! We're going to kill yourself". I got a tattoo today just in case. If I suicide myself, I didn't. I was whackd. Check my right arm.$WHACKD available only on https://t.co/HdSEYi9krq:) pic.twitter.com/rJ0Vi2Hpjj — John McAfee (@officialmcafee) November 30, 2019

McAfee, geçen yıllarda RT kanalında Afshin Rattansi'ye verdiği röportajda eski Başkan Donald Trump'ın Rusya'yla ilişkilendirilmesine karşı çıkarak, Rus hackerların eski Dışişleri Bakanı ve başkan adayı Hillary Clinton'ın e-posta hesabını ele geçirdiği iddialarını yalanlamıştı.

McAfee, ayrıca Washington'un 'rejim değişikliği' eylemlerini 'çılgınca' olarak nitelendirmişti.

İspanya'da Ulusal Mahkemenin talimatıyla 4 Ekim 2020'de Brians 2 cezaevine götürülen John McAfee, 3 Ekim'de Barselona'dan İstanbul'a gitmek üzereyken El Prat Havalimanı'nda yakalanmıştı.

ABD'de 2016-2018 döneminde 4 milyon dolardan fazla vergi kaçırmakla suçlanan 75 yaşındaki McAfee'nin, kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulunarak 23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülüyordu.

"Milyonlarca dolar vergi ödediğini ancak vergi dairesindeki yolsuzlukla ilgili şikayette bulunduğu için siyasi baskının kurbanı olduğunu" ileri süren McAfee'nin ABD'de suçlu bulunması halinde azami 6 yıl hapis cezası alacağı iddia ediliyordu.

İspanyol mahkemesi, McAfee'nin ABD'ye iadesinden yana karar vermişti.