Ailesiyle birlikte ABD'nin Kaliforniya kentine giden genç kız, yolculuk sırasında kendisini taciz eden 60 yaşındaki adamın hareketlerini kayıt altına aldı. Arkasındaki kişinin göğüslerine ve kollarına dokunduğunu söyleyen kız, uçuş görevlilerinin kendisine sessiz kalmasını söylediğini öne sürdü.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine giden uçakta yaşanan olay, çok sayıda kişinin tepkisine neden oldu.

Kimse kendisine inanmadı

Ailesiyle birlikte Kaliforniya'ya giden genç kız, başına gelenleripaylaştı. Haber Global'in aktrdığına göre, 18 yaşında olduğu öğrenilen kız, uçaktaa arka koltuğunda oturan 60 yaşındaki adamın

Genç kız, tacizlere dayanamayınca, söz konusu durumu uçuş ekibine iletti ancak uçuş ekibi, genç kızı dinlemediğini ve "Otur ve sessiz kal" dediğini söyledi.

Uçuş ekibinden olumsuz yanıt alan genç kız, bu sefer de yanında oturan diğer yolculara aktardı ve bir şeyler yapılmasını talep etti.

Uçakta tacize uğradığını söyleyen kadın, personelden 'Otur ve sessiz kal' yanıtını aldı https://t.co/ic7qwslA50 pic.twitter.com/X4DZrUAuGt — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 24, 2021

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