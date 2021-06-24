Trump'ın avukatı Giuliani'nin lisansı askıya alındı

New York mahkemesi, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin ABD 2020 Başkanlık Seçimleri hakkında yanlış yorumlar yaptığını belirterek hukuk lisansının askıya alındığını duyurdu.

Açıklamada, "Davalının mahkemelere, temsilcilere ve halka, eski Başkan Donald J. Trump'ın seçim kampanyasındaki başarısızlığıyla bağlantılı olarak açıkça yanlış ve yanıltıcı ifadeler sarf ettiğine dair tartışılmaz kanıtlar olduğu sonucuna vardık" denildi.

Bu kararla birlikte Guliani artık New York eyaletinde avukatlık yapamayacak.

1994-2001 yılları arasında New York Belediye Başkanlığı da yapmış olan Cumhuriyetçi Guliani, 2018 Nisan ayında Trump'ın ekibine dahil olmuştu.

Giuliani, seçimi Demokrat aday Joe Biden'ın kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, seçimlerde hile yapıldığını öne sürmüştü.