‘ABD Afganistan’da yüzlerce asker bırakıyor’

The Associated Press, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD’nin ana askeri gücünü tahliye ettikten sonra diplomatların güvenliğini sağlamak için Afganistan'da yaklaşık 650 asker bırakacağını belirtti.

Ayrıca yüzlerce askerin daha, Türk birliklerine güvenlik sağlama konusunda yardımcı olmak için Kabil Havalimanı’nda kalacağı ifade edildi. Bunun, Türkiye liderliğindeki güvenli operasyonu daha resmi bir şekilde uygulanmaya başlayacağı tarihe kadar geçici bir tedbir olduğu kaydedildi.

Haberde, ABD ve uluslararası koalisyon güçlerinin büyük kısmının 4 Temmuz veya hemen sonrasında Afganistan’dan tahliye edileceği aktarıldı.

ABD ve NATO’nun Afganistan’dan çekilmesi 1 Mayıs’ta başlamıştı ve 11 Eylül’e kadar sürecek. Başkan Joe Biden, ABD ve Avrupa askeri birliklerinin, istikrarlı bir Afganistan hükümetini ne kurabileceğini ne de destek verebileceğini dile getirmişti.