George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin'e 22 yıl 6 ay hapis cezası

ABD'nin Minnesota eyaletindeki bir mahkeme, siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polis memuru Derek Chauvin'i 22.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Davaya bakan yargıç Peter Cahill, Chauvin'in yaklaşık 270 ay hapis cezasına çarptırılacağını belirtti. Cahill, kararın 22 sayfalık gerekçesinin daha sonra paylaşılacağını belirtti.

Chauvin'in yargılandığı süreçte, Floyd'un kızı Gianna, yeğeni Brandon Williams ve kardeşleri Philonise ve Terrence Floyd'un ifadeleri alındı.

JUST IN: A Minnesota judge sentenced Derek Chauvin to 22 1/2 years in prison for the murder of George Floyd — a punishment that exceeds the state's minimum guidelines but falls short of prosecutors' request of a 30-year sentence. https://t.co/ieuuPuOra1 — NPR (@NPR) June 25, 2021

Philonise Floyd mahkeme salonunda yaptığı konuşmada, "Derek Chauvin'in insan hayatına, George'un hayatına hiç saygısı yoktu" diyerek yargıç Cahill'i Chauvin'e şartlı tahliye veya iyi halden salıverilme olasılığını söz konusu etmemeye çağırdı.

Minneapolis kentinde 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca 'nefes alamıyorum' diye yalvarmış ve bir süre sonra hayatını kaybetmişti.​​​​​​​

Chauvin, Minnesota eyaleti tarafından 4 hafta süren yargılama sonucunda 21 Nisan’da jüri tarafından kendisine yöneltilen 2. ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulunmuştu.

Eski polis Chauvin'in davasına bakan yargıç Peter Cahill, 12 Mayıs'ta Floyd’un ölümünde 'ağırlaştırılmış faktörler' bulunduğuna hükmetmişti.