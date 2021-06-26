McAfee'nin ölümünün ardından Snowden'dan Assange'a uyarı: 'Sıradaki sen olabilirsin'

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) eski çalışanı ve Amerikan istihbaratının dinleme faaliyetlerine ait belgeleri sızdıran bilgisayar uzmanı Edward Snowden, McAfee'nin İspanya'da bir cezaevindeyken ölmesinin ardından WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı uyararak, "Sıradaki sen olabilirsin" dedi.

Europe should not extradite those accused of non-violent crimes to a court system so unfair—and prison system so cruel—that native-born defendants would rather die than become subject to it. Julian Assange could be next.



Until the system is reformed, a moratorium should remain. https://t.co/tUociySmVy — Edward Snowden (@Snowden) June 23, 2021

​Snowden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa, şiddet içermeyen suçlarla suçlananları adaletsizce yargılıyor ve hapishane sistemi o kadar acımasız bir mahkeme sistemine teslim edilmemelidir. Yerli sanıklar buna maruz kalmaktansa ölmeyi tercih edebilir. Ve sıradaki kişi Julian Assange olabilir" ifadelerini kullandı.

Snowden, "Sistemde reform yapılana kadar bir moratoryum devamlı bulunmalı" diye ekledi.

Hakkındaki vergi kaçırma suçlamasından 3 Ekim 2020'de Barselona'da yakalanarak cezaevine konulan John McAfee, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin ABD'ye iadesini onaylamasından saatler sonra hücresinde dün ölü bulunmuştu. McAfee'nin intihar etmiş olabileceği belirtiliyor.

Öte yandan McAfee, geçen yıllarda RT kanalında Afshin Rattansi'ye verdiği röportajda eski Başkan Donald Trump'ın Rusya'yla ilişkilendirilmesine karşı çıkarak, Rus hackerların eski Dışişleri Bakanı ve başkan adayı Hillary Clinton'ın e-posta hesabını ele geçirdiği iddialarını yalanlamıştı.

McAfee, ayrıca Washington'un 'rejim değişikliği' eylemlerini 'çılgınca' olarak nitelendirmişti.