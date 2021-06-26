'New York Başsavcılığı, Trump'ın şirketlerine yönelik cezai davaya haftaya başlayabilir'

New York Times (NYT) gazetesinin konu hakkında bilgisi olan kişilere dayandırdığı haberinde, Manhattan bölge savcılığının dün Trump’ın şirketlerini temsil eden avukatları bilgilendirdiği kaydedildi.
Breaking: The Manhattan district attorney's office is considering criminal charges against The Trump Organization itself. The charges could come as soon as next week. From @WRashbaum, @benprotess and me https://t.co/eMbQfWdsB8— Jonah Bromwich (@Jonesieman) June 25, 2021
Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance, Trump’ın şirketlerindeki iş uygulamaları, emlak değerlerinde muhtemel sahtekarlık, vergi ödemelerinde usulsüzlük gibi konuları 2 yıldır inceliyordu.
Şubat ayında, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın birçok defa itiraz etmesine rağmen Manhattan savcılığının 8 yıllık vergi kayıtları ve ilgili belgelere ulaşabileceği yönünde karar vermişti.
New York Başsavcılığı, mayısta Trump'ın şirketlerine yönelik kamu soruşturmasının cezai niteliğe dönüştüğünü duyurmuş, 2 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında toplanan deliller üzerinden cezai dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere jüri oluşturulduğu bildirilmişti.
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