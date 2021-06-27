Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ilk mitingini yaptı: Amerika'yı geri alacağız

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra düzenlediği ilk mitinginde, son seçimde oyların sayılmasıyla ilgili iddialara yer verirken, Başkan Joe Biden ve Demokrat Partinin politikalarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Ohio'nun Wellington kentinde binlerce kişiye seslenen Trump, Kasım 2020 seçimlerindeki yenilgisine oyların sayılmasındaki hilelerin neden olduğu iddiasını yinelerken, "Seçimleri iki kez kazandık ve üçüncü kez kazanmamız gerekebilir. Bu mümkün" dedi.

Eski Başkan, ülkenin güney sınırını geçerek ABD'ye ulaşan göçmen sayısındaki artışa dikkat çektiği konuşmasında, "Ülkemize gelen milyonlarca insan var. Kim olduklarına dair hiçbir fikrimiz yok. Joe Biden bizim yaptığımızın tam tersini yapıyor" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı Çin'e 'boyun eğmekle' suçlarken performansının dünya sahnesinde 'utanç verici' olduğunu söyledi.

Yeniden aday olup olmayacağı konusunda net bir ifade kullanmadığı mitingde, Cumhuriyetçi Partinin ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu tekrar sağlayabileceği yönünde seçmenleri teşvik edici sözler kullanan Trump, "Meclis'i, Senato'yu ve Amerika'yı geri alacağız. Bunu yakında yapacağız" dedi.

President Donald Trump kicked off his 2022 campaign rally circuit Saturday with a "Save America" rally, rebuking the "complete and total catastrophe" of the Biden administration, and giving an encouraging view of next year's midterms. https://t.co/Vw1d5Ocpnt #TrumpRally pic.twitter.com/OUvEawdXLF — Newsmax (@newsmax) June 27, 2021

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