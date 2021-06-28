ABD ve NATO'lu müttefikleri, Karadeniz'de 5 bin askerle Deniz Esintisi 2021 tatbikatına başladı

ABD ve NATO'lu müttefiklerinin, Rusya'nın itirazlarına rağmen Ukrayna kıyılarında yaklaşık 5 bin askerin katılımıyla Deniz Esintisi 2021 ('Sea Breeze 2021') tatbikatına başladığı belirtildi.

Rusya'nın sınır ihlali yapan İngiliz HSM Defender muhrip gemisine uyarı ateşi açmasıyla gerilimin tırmandığı Karadeniz'de 32 ülkeden 5 bin askerin yer aldığı Deniz Esintisi 2021 tatbikatına başlandı.

1997 yılından beri 21. kez düzenlenen tatbikata 6 kıtadan 32 ülke, 5 bin asker, 32 gemi, 40 uçak, 18 özel operasyon ve dalış timiyle tatbikata katılıyor.

Rusya'dan ABD'ye şeffaflık çağrısı

Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Moskova'yı temsil eden Rus heyeti, ABD'ye çağrı yaparak tatbikatın ardından modern askeri teçhizatın Ukrayna karasularından şeffaf bir şekilde çıkarılmasını talep etti.

Heyetin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Deniz Esintisi 2021 tatbikatının kapsamının ve saldırganlığının Karadeniz'de güvenliğe katkı sunmayacağını belirtiriz. ABD'yi ve müttefiklerini güven ve güvenlik geliştirme önlemlerinin yürürlükte olduğu bölgedeki askeri eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Tatbikat sonunda ABD'nin, Donbass'taki askeri ve ulusal oluşumların ellerine geçmemesi için modern silahların ve mühimmatların Ukrayna'dan çıkarılmasına şeffaf olacağını umuyoruz" dendi.

Rusya'nın Washington büyükelçiliği Karadeniz'deki tatbikatın iptal edilmesi için geçen hafta bir çağrı yapmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da, NATO'nun bu ay sonunda başlayacak Deniz Esintisi tatbikatından istifade ederek Kiev'e modern silah ve mühimmat tedarik edeceğini, Rus ordusunun tatbikatı yakından takip edeceğini söylemişti.

Konaşenkov, "Rusya Savunma Bakanlığı, NATO ülkelerinin katılacağı 'Deniz Esintisi' ABD-Ukrayna ortak tatbikatının hazırlık ve icra süreçlerini dikkatli bir şekilde izleyecek ve gerektiğinde Rusya'nın askeri güvenliğinin sağlanması için oluşan durumlara uygun biçimde karşılık verecek" demişti.

Tatbikat, 11 Temmuz'da sona erecek.