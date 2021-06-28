37 dolarlık siparişe 16 bin dolar bahşiş bıraktı

ABD’de bir restoran müşterisi, 37 dolarlık siparişi için 16 bin dolar bahşiş bıraktı. Restoran çalışanlarından McCudden, "Birinin böyle bir şey yapması insanlığa olan inancımızı tazeledi" dedi.

Yeme içme sektörünün tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi anlamda etkilendiği bu dönemde, ABD’nin New Hampshire eyaletinde, 37 dolarlık sipariş için 16 bin dolar bahşiş bırakan müşterinin cömertliği konuşuluyor.

A customer left a $16,000 tip at a New Hampshire restaurant after only ordering $37.93 worth of food and drinks earlier this month. https://t.co/r4fOfXO3Le — NBC News (@NBCNews) June 28, 2021

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12 Haziran'da, Stumble Inn Bar & Grill adlı restoranda yaşana olayı işletme sahibi Mike Zarella, müşterinin adının açıklanmasını istemediğini, ödeme yapana kadar da gayet normal bir müşteri gibi göründüğünü söyledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Stumble Inn NH (@nhstumbleinn)'in paylaştığı bir gönderi

Zarella, başta yanlış okuduğunu düşündüğünü belirterek, “Onun bir hata olduğunu düşündüm. Yazım hatası” dedi.

Önce bir bira ve birkaç acı sosisli siparişi veren ardından da turşu ve tekila siparişi verdiğini anlatan Zarella, gizemli müşterinin hesabı ödediğinde de barmene 'Hepsini tek yerde harcama' dediğini söyledi.

Ancak o anda restoranın kalabalık olduğu nedeniyle barment yazılan çeke bakmadığını, mora vermeyi beklediğini aktaran Zarella, olayın devamını şu sözlerle anlattı:

"Ancak müşteri birkaç defa 'aynı yerde harcama deyince' barmen gidip hesabı kontrol etti. 'Aman tanrım. Benimle dalga mi geçiyorsun?' dedi. 'Hayır, hayır, bu delilik' diye dedi. Ancak müşteri ona 'Bunu almanı istiyorum" dedi."

Barmen Michelle McCudden ise "O gizemli bir adam" derken, "Bunu çok uzun zamandır yapıyorum ve böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

McCudden, pandemi yüzünden 110 binden fazla bar ve restoranın kapanmak zorunda kaldığını hatırlatarak, herkesin müşteriye çok minnettar olduğunu vurguladı:

“Yukarı çıktık ve ona teşekkür ettik. Hepimiz için gerçekten zor bir yıldı. Birinin böyle bir şey yapması insanlığa olan inancımızı tazeledi."

Restorandaki personel, gecenin bahşişlerini eşit olarak paylaştı, ancak o akşam çalışan barmen bu cömert bahşişi aşçılarla da paylaşmak istedi.