Kayıt
17:55 28 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    NATO / Karadeniz

    Karadeniz’de suları ısındıracak NATO tatbikatı başladı: Hedefinde ne var?

    © AFP 2021 / DANIEL MIHAILESCU
    ABD
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102632/42/1026324249_0:254:4928:3026_1200x675_80_0_0_7c4b0e466890b4ac494c92780176c2ac.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202106281044837540-karadenizde-sulari-isindiracak-nato-tatbikati-basladi-hedefinde-ne-var/

    ABD ve NATO'lu müttefiklerinin, Rusya'nın itirazlarına rağmen Ukrayna kıyılarında yaklaşık 5 bin askerin katılımıyla gerçekleştirdiği Sea Breeze-2021 (Deniz Esintisi) tatbikatı başladı. Türkiye’nin de katıldığı tatbikatın, Karadeniz’in ısınan sularında yeni gerilim hatları oluşturması bekleniyor.

    1997 yılından beri 21. kez düzenlenen tatbikata 6 kıtadan 32 ülke, 5 bin asker, 32 gemi, 40 uçak, 18 özel operasyon ve dalış timiyle tatbikata katılıyor. Bu yılki tatbikata katılacak ülke sayısının ise tarihteki en yüksek sayı olacağı belirtiliyor.

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, NATO'nun tatbikattan istifade ederek Kiev'e modern silah ve mühimmat tedarik edeceğini, Rus ordusunun tatbikatı yakından takip edeceğini söylemişti. Bugün başlayan tatbikat, 11 Temmuz'da sona erecek.

    ‘Rusya üzerinde sürekli baskıyı canlı tutma amacı var’

    Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Siyaset Bilimci Yunus Soner, “Tatbikatın temel amacını, iki farklı bağlamda değerlendirmek gerekiyor” dedi ve şunları kaydetti:

    “Birinci bağlam, Batı ve NATO’nu uzun süredir uyguladığı, Doğu Avrupa’ya doğru genişleme ve Rusya’yı geriletme stratejisi. Donald Trump döneminde hayata geçirilen ‘Üç Deniz İnisiyatifi’nin’ devamı. Siyasi hedefler arasında Ukrayna’yı Batı bağlamında tutmak ve Rusya üzerinde sürekli baskıyı canlı tutmayı saymak gerekiyor. Nitekim NATO da tatbikat duyurusunda 2014’ten beri uyguladığı Ukrayna politikasını vurguluyor. Askeri açıdan ise NATO, Karadeniz’de askeri varlığını artırma kararını uygulamaya ve Rusya ile Türkiye’ye dayatmaya çalışıyor. İkinci ve daha güncel bağlam ise şudur: Tatbikat aynı zamanda NATO içindeki farklı bir stratejiye karşı düzenleniyor. Batı ittifakında Rusya politikasında iki kamp oluştu.”

    NATO içinde iki kamp

    Soner, bu iki kampı da şöyle anlattı:

    “Birinci kampın liderliği İngiltere’de. Üyeleri ise ‘Bükreş 9’lusu’ olarak anılan Doğu Avrupa ülkeleri. İngiltere bir buçuk yıllık çalışma sonrası Mart 2021’de yeni küresel stratejisini ‘Bütünlüklü Değerlendirme: Rekabet çağında İngiltere’ başlıklı bir raporda ilan etti. Bu raporda İngiliz devleti, Rusya’yı ‘devlet tehdidi’ olarak nitelendirdi ve kendi hükümetini, ordusunu ve toplumunu küresel rekabete hazırlama iradesini beyan etti. Bir bakıma siyasi-toplumsal-askeri seferberlik ilan etti. Bu kamp Rusya’ya karşı saldırgan, askeri tehdide dayalı bir stratejiyi öneriyor. Karşısında bulunan ve Almanya ile Fransa’nın önderlik ettiği kamp ise Rusya ile müzakere ve uzlaşma yöntemini öneriyor. Bu kamplaşma son olarak Avrupa Birliği zirvesinde de yaşandı. Karşı karşıya koyarsak: İngiltere, Ukrayna ile çok kısa süre önce geniş çaplı savunma anlaşması imzalıyor, Almanya ise Rusya ile Kuzey Akımı projesini ilerletiyor. İngiliz HMS Defender gemisi önce İngiltere’nin Ukrayna’ya gemi, füze ve eğitim sağlayacağı anlaşmaya ev sahipliği yapıyor, sonra da Kırım sularında provokasyona girişiyor. Son günlerde İngiliz Savunma Bakanlığı’nın belgelerinin otobüs duraklarında bulunmasını, İngiliz Dışişleri Bakanı’nın HMS Defender kışkırtmasına karşı çıkmasının İngiliz basınına yansımasını da bu bağlamda değerlendirmek gerek. Bunlar bir bakıma saldırgan İngiliz siyasetine verilen tepkiler.”

    ‘Kırım karasuları ihlal edilebilir’

    Tatbikatın yaratacağı gerilimi, “Karşıt hedefli iki büyük silahlı gücün coğrafyada bir araya gelmesi her zaman kışkırtmalara açık bir ortam yaratır” sözleriyle açıklayan Siyaset Bilimci Soner, şunları ekledi:

    “Özellikle Ukrayna’nın bu tür girişimlerde bulunduğunu daha önce de yaşadık. Kabaca özetlediğimiz, saldırgan siyaseti benimseyen İngiltere, Polonya ya da Ukrayna gibi ülkeler tatbikatı, özellikle Kırım karasularını ihlal ederek böyle bir kışkırtma için değerlendirmek isteyebilir. Ancak bunun dışında NATO’nun tatbikata kattığı güç, kendi içindeki sert ayrışma ve özellikle ABD yönetiminin kendi iç politikasına, ekonomik reformlarına yönelmesi, planlı ve geniş çaplı bir çatışma riskini bu tatbikatta düşük tutuyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in son Avrupa ziyaretinde Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya’nın oluşturduğu ‘Normandie Formatı’na’ olumlu gönderme yapması da eminin Londra’da not edilmiştir.”

    Türkiye’den TCG BARBAROS katılıyor

    Türk Deniz Kuvvetleri de 23 Haziran’daki duyurusunda, Türkiye’nin tatbikata TCG Barbaros fırkateyni ve 1 karargâh subayı ile katılacağını duyurmuştu. Bunu, “Türkiye’nin Karadeniz kıyıdaşı olmasına rağmen tatbikata sadece bir gemi ile katılması tartışmasız olumlu bir tutum” diye yorumlayan Soner, şöyle devam etti:

    “Türkiye’nin katılımının Rusya tarafında olağanüstü bir gelişme olarak değerlendirileceğini sanmıyorum. Tatbikata hiç katılmamak Türkiye için bir ‘devrim’ demek olurdu. Bununla birlikte tatbikat bir kez daha Türkiye’nin bu ‘devrimi’, daha somut olarak NATO ile işbirliğini gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor. NATO ittifakının eylemleri ortada: Güneyimizde Suriye’de PKK’ya silah gönderen ve ‘Kuzey Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ adı altında sözde ‘Kürt bölgesi’ yaratmaya, Doğu Akdeniz’de Mavi Vatanımıza ve KKTC’nin varlığına el koymaya, Yunanistan’ı Türkiye karşıtı silahlandırmaya çalışan ittifak, şimdi de kuzeyimizde ‘Gunboat’ diplomasisi yürütüyor ve Karadeniz’i gerginlik sahasına dönüştürüyor. Dolayısıyla ulusal güvenliğimiz, milli çıkarlarımız ve artan derecede bölgesel barış, NATO ile işbirliğini gözden geçirmeyi zorunlu kılıyor.”

    İlgili konular:

    'ABD-Türkiye tatbikatı, ilişkileri belirli bir notada tutma girişimi'
    Japonya: Pasifik'te ABD ve Fransa ile Çin'e karşı ortak tatbikat düzenleyeceğiz
    ABD, 26 Avrupa ülkesi ile 28 bin askerlik 'Defender Europe 21' tatbikatını başlattı
    ABD Dışişleri: Ukrayna kıyılarındaki Deniz Esintisi 2021 tatbikatına 30'dan fazla savaş gemisi katılacak
    Rusya'nın ABD Büyükelçiliği'nden Washington ve müttefiklerine çağrı: Karadeniz’deki tatbikatlardan vazgeçin
    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Joe Biden, Antony Blinken, Yunus Soner, Türkiye, Tatbikat, Sea Breeze-2021, Ukrayna, Karadeniz, NATO, Rusya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Başkentin işlek meydanlarından Popolo'da oluşturulan taraftar alanında toplanan binlerce İtalyan, İtalya-Avusturya maçını dev ekrandan takip etti.
    Roma'da dev ekranda İtalya-Avusturya maçı
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Kanal İstanbul'un güzergahı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet