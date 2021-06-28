Irak-Suriye sınırında 'Biden'ın talimatıyla' gerçekleştirilen saldırı hakkında Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD savaş uçaklarının dün gece, 'Başkan Joe Biden'ın talimatıyla' Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi üyelerine yönelik saldırısı hakkında Psaki, "Biden dünkü saldırı kararını, bize yurt dışındaki personelimizi savunma hakkı veren anayasanın 2. maddesi uyarınca almıştır. Hedef alınan yerler, İran destekli milislerin silah deposu ve insansız hava aracı saldırıları merkezi olarak kullanıyordu" dedi.

Psaki, söz konusu saldırıların hem ABD hem de uluslararası kanunlara uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini ileri sürerek, "Başkan Joe Biden'a göre bu saldırılar gerekli, uygun ve kasıtlı bir eylemdi. Yapılan saldırıların amacı bölgedeki gerginliği sınırlandırmaktı. Bölgedeki personelimizi ve müttefiklerimizi korumak için gerekli ve uygun tüm adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırının İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in bugün Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret ile bağlantılı olup olmadığı sorusuna ise Psaki, "Hayır" yanıtını verdi.

Psaki, İran'ın bölgedeki birçok eyleminin 'kötü niyetli' olduğunu iddia ederek, bir taraftan nükleer görüşmeler sürerken, 'ABD'nin çıkarlarını zedeleyecek eylemlere de gerekli yanıtları vermekten kaçınmayacaklarını' söyledi.

President Biden views precision airstrikes against Iran-backed militia groups on the Iraq-Syria border region as "necessary, appropriate and a deliberate action," press secretary Jen Psaki says https://t.co/0rysZN2T0S — CNN Politics (@CNNPolitics) June 28, 2021

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