ABD'nin kuzeybatısında hava sıcaklıkları, tüm zamanların rekorlarını altüst etti: 'Hayatı tehdit edici'

Hava tahmini raporları yayımlayan AccuWeather uzmanları, ABD'nin kuzeybatı bölgesinde Kanada sınırında yer alan eyaletlerde ölçülen sıcaklıkları, 'benzeri görülmemiş', 'hayatı tehdit edici' ve 'tarihi' olarak tanımladı.
Pacific Northwest Heat Wave Shatters Temperature Records #heatdome— Mike Baker (@ByMikeBaker) June 28, 2021
via @gettinviggy https://t.co/kBZI0RAZu2
Oregon eyaletinin Portland şehrinde, haziran sonunda normalde 21 derece civarında seyretmesi gereken ısının, tarihte hiç görülmemiş şekilde 44 dereceye yükseldiği tespiti paylaşıldı.
Oregon eyaleti genelinde şimdiye kadar en yüksek sıcaklığın 27 Temmuz 1939'da 47 derece olarak kaydedildiği aktarıldı.
'Susuz kalmayın, panjurları kapalı tutun, fanları kullanın'
Söz konusu bölgedeki evlerde tipik hava koşulları dolayısıyla genelde klima olmadığı, beklenmeyen hava sıcaklıklarının özellikle yaşlılar ve evsizler gibi savunmasız kişiler için yaşamı tehdit ettiği belirtildi.
Beklentilerin çok üzerinde seyreden bunaltıcı havaların bir süre aynı şekilde devam edecek olmasından dolayı, klima ve benzeri serinleme imkanlarını kullananlar için hiç görmedikleri elektrik faturalarıyla karşılaşabilecekleri uyarısı yapıldı.
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