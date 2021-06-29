Biden: Rusya-ABD ilişkileri istikrarlı ve öngörülebilir olmalı

ABD Başkanı Joe Biden, Washington ile Moskova arasındaki ilişkilerin istikrarlı ve öngörülebilir olması gerektiğini söyledi.

Demokratik Parti Ulusal Komitesi'nin bir etkinliğinde konuşan Biden, "Rusya Devlet Başkanı Putin'e ikili ilişkilerin istikrarlı ve öngörülebilir olması gerektiği, nükleer silahsızlanma ve iklim değişikliği gibi ortak çıkarlarımızın bulunduğu alanlarda işbirliği yapabilmemiz gerektiği mesajını verdim" dedi.

İki ülke arasındaki ihtilaflara değinen Biden, siber saldırılar düzenlenmesi veya ABD ekonomisine müdahale edilmesi halinde misilleme yapma sözü verdi.

Biden, "21. yüzyılda en güçlü ekonomiye kimin sahip olacağı konusunda bir yarış içindeyiz ve dünyanın geri kalanı da boş durmuyor. Yapacak daha çok işimiz var ve hızlı hareket etmeliyiz" diye konuştu.

16 Haziran'da Cenevre'de ilk yüz yüze görüşmelerini yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden, stratejik istikrarla ilgili diyaloğu sürdürme konusunda mutabakat sağlamıştı.

Liderler, silahlar üzerindeki kontrolü artırmak ve riski azaltıcı önlemler almak için iki ülke arasındaki stratejik istikrar konusundaki diyaloğu yeniden başlatma kararı almıştı.

Putin ve Biden, iki ülkenin büyükelçilerinin görev yerlerine dönmesi konusunda da anlaşma sağlamıştı.