ABD'de yapılan anket: Sosyalizme destek artıyor, kapitalizme destek azalıyor

Yeni bir ankete göre ABD'de sosyalizme destek artıyor gibi görünürken koronavirüs salgını süresince kapitalizme olan inançta bir miktar azalma var. Buna göre, kapitalizme olumlu bakan Amerikalıların oranı 2019'da yüzde 61'ken bu yıl yüzde 57'ye geriledi.

Independent'ın haberine göre, ABD'de 11-15 Haziran'da 2 bin 309 kişinin katıldığı Axios/Momentive anketinde tüm yetişkinlerin yüzde 41'i sosyalizmi olumlu gördüklerini söyledi. Bu oran 2019'da yüzde 39'du.

Axios'un bildirdiğine göre yükselişin büyük bir kısmı siyahi Amerikalılar ve kadınlardan kaynaklanıyor gibi görünüyor: Sosyalizm, siyahi Amerikalıların yüzde 60'ı ve Amerikalı kadınların yüzde 45'i için olumlu çağrışımlara sahip.

Öte yandan kapitalizme olumlu bakan Amerikalıların oranı 2019'da yüzde 61'ken bu yıl yüzde 57'ye geriledi ve kapitalizme olumsuz bakanların oranı değişmeyerek yüzde 36'da kaldı.

Anketin bulgularına göre genç yetişkinlerin kapitalizme dair algıları düşüşte önemli bir rol oynadı, 18-34 yaş aralığındakilerin yüzde 49'u kapitalizme olumlu, yüzde 46'sıysa olumsuz bakarak neredeyse eşit bir şekilde bölündü.

2019'da aynı yaş grubundakilerin yüzde 58'i kapitalizme olumlu bakarken sisteme olumsuz bakanların oranı yüzde 38'di.

Cumhuriyetçiler ve Cumhuriyetçi Parti'ye yakın olanlardan 18-34 yaş aralığındakilerde kapitalizme dair olumlu görüşlerde önemli bir düşüş kaydedildi, 2019'daki yüzde 81'e kıyasla bu yıl grubun yalnızca yüzde 66'sı olumlu baktığını ifade etti.

Çalışma genel olarak, ankete katılanların yüzde 66'sının federal hükümetin ABD'deki zenginler ve daha az varlıklı kişiler arasındaki eşitsizlikleri azaltmayı amaçlayan politikalar izlemesi fikrinden yana olduğunu belirledi. Bu oran 2019'da yüzde 62'ydi.

Momentive'in baş araştırma görevlisi Jon Cohen, Axios'a konuşurken koronavirüs pandemisini halkın ekonomi ve siyaset hakkındaki görüşlerinin şekillenmesinde itici bir faktör olarak tanımladı.

Cohen "Pandeminin önümüzdeki onlarca yıl boyunca kalıcı bir etkiye sahip olacağından eminim" dedi.

Ankete katılanlar arasında “iş ve ekonomi” ABD halkı için en önemli endişe olarak belirlendi, katılımcıların yüzde 32'si işlerin ve ekonominin kendileri için en önemli konu olduğunu söyledi.

İş ve ekonomiyi yüzde 18'le sağlık ve yüzde 11'le çevre izledi.