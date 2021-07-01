'Me too' hareketinden sonra cinsel saldırıdan hüküm giyen ilk ünlü isim Bill Cosby’nin hapis cezası bozuldu

Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, 2018 yılında cinsel saldırı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan ünlü komedyen Bill Cosby’nin beraatine karar verdi. Cosby'nin mahkumiyeti, bir savcıyla yaptığı ve suçunu itiraf etmesi karşılığında cinsel tacizden yargılanmamasını öngören bir anlaşmaya rağmen hakkında yargılama yapıldığı gerekçesiyle bozuldu.

ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, Eylül 2018'de 2004 yılında eski basketbolcu Andrea Constand adlı kadına karşı cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmıştı.

83 yaşındaki Cosby, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ikinci kez temyiz başvurusunda bulunmuştu. Pensilvanya Yüksek Mahkemesi tarafından yayınlanan 79 sayfalık bir kararda, Cosby'nin adil yargılanmadığı ifade edilerek, “Cosby’nin mahkumiyeti iptal edildi ve serbest bırakıldı” denildi.

Kararda, tutuklama kararını veren Bölge Savcısı Kevin Steele'in, ünlü komedyenin önceki savcı ile yaptığı anlaşmaya bağlı kalması gerektiği belirtildi. CNBC'nin haberine göre yazılı olarak yapıldığına dair hiçbir kanıt bulunmayan ve detayları Cosby'nin avukatlarınca aktarılan anlaşmaya göre, önceki bölge savcısı Cosby'ye cinsel taciz suçlamalarına ilişkin ifade vermesi karşılığında yargılanmama sözü vermişti.

Verdiği ifadede Cosby, hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunan kadınlara ilaç verdiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etmişti. Avukatları, bu itirafların söz konusu anlaşma gereği delil olarak kullanılamayacağını, dolayısıyla yargılamanın adil yürütülmediğini savunmuştu.

Cosby’nin avukatlarından Brian W. Perry, müvekkilinin öğleden sonra hapishaneden serbest bırakıldığını ve Philadelphia'daki evine doğru yola çıktığını aktardı.

İki yıldan fazla hapiste yatan Cosby'nin Constand adlı kadına karşı cinsel tacizden suçlu bulunmasının ardından ABD'de 60’tan fazla kadın, Cosby’ye karşı cinsel tacizden suç duyurusunda bulunmuştu.