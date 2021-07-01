Miami'de çöken binada can kaybı 18'e yükseldi

Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, yaptığı basın toplantısında, binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında iki çocuğun cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Söz konusu cesetlerin 10 yaşındaki Lucia ile 4 yaşındaki Emma Guara kardeşlere ait olduğunu belirten Cava, enkaz altında olduğu düşünülen 145 kişiden ise hala haber alınamadığını söyledi.

NEW: Miami-Dade County Mayor Daniella Levine Cava says two additional victims have been recovered from site of South Florida condo collapse, increasing number of confirmed deaths to 18. https://t.co/IW5y04Uxr6 pic.twitter.com/fgQZ8HWBhb — ABC News (@ABC) June 30, 2021

Cava, "Bu kadar beklenmedik ve daha önce benzeri görülmemiş bir olayda her can kaybı trajik, ancak çocuklarımızın kaybının yükü çok ağır" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, bugün binanın bulunduğu bölgeye giderek ailelerle görüşecek ve çalışmaları yerinde izleyecek.