Miami'de çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları durduruldu

ABD'de Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da geçtiğimiz hafta perşembe günü kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları geçici süreliğine durdurulurken, Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede arama kurtarmaya devam edeceğiz” dedi.
Durdurulan arama-kurtarma çalışmaları ile ilgili mağdurların ailelerine haber verildiğini belirten Cava, ABD Başkanı Joe Biden’ın bölgeye ziyaretinin arama-kurtarma çalışmaları üzerinden bir etkisi olmayacağını ifade etti.
Çöken binada şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 145 kişiden ise hala haber alınamadı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)