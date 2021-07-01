Miami'de çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları durduruldu

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami'de, 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmaları, binanın ayakta kalan kısmı ile ilgili olan yapısal endişeler nedeni ile geçici süreliğine durduruldu.

ABD'de Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da geçtiğimiz hafta perşembe günü kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları geçici süreliğine durdurulurken, Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede arama kurtarmaya devam edeceğiz” dedi.

Durdurulan arama-kurtarma çalışmaları ile ilgili mağdurların ailelerine haber verildiğini belirten Cava, ABD Başkanı Joe Biden’ın bölgeye ziyaretinin arama-kurtarma çalışmaları üzerinden bir etkisi olmayacağını ifade etti.

Çöken binada şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 145 kişiden ise hala haber alınamadı.