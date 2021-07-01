ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama yaparken, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi derin bir hayal kırıklığı yarattı. Sözleşmeden çekilme, kadına yönelik şiddeti sona erdirmeye yönelik uluslararası çabalar için de bir geri adım" dedi.

Ned Price, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendirdi.

Price, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi derin bir hayal kırıklığı yarattı. Sözleşmeden çekilme, kadına yönelik şiddeti sona erdirmeye yönelik uluslararası çabalar için de bir geri adım. Tüm devletleri, toplumsal cinsiyete dayalı her türlü şiddeti önlemeye ve bunlara karşı tepkilerini güçlendirmeye çağırıyoruz."