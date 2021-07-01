ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama

Ned Price, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendirdi.
Price, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi derin bir hayal kırıklığı yarattı. Sözleşmeden çekilme, kadına yönelik şiddeti sona erdirmeye yönelik uluslararası çabalar için de bir geri adım. Tüm devletleri, toplumsal cinsiyete dayalı her türlü şiddeti önlemeye ve bunlara karşı tepkilerini güçlendirmeye çağırıyoruz."
Turkey’s withdrawal from the Istanbul Convention is deeply disappointing and a step backward for the international effort to end violence against women. We urge all states to strengthen their prevention of and response to all forms of gender-based violence.— Ned Price (@StateDeptSpox) July 1, 2021
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