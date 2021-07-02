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    11 Eylül saldırılarını planladıkları iddiasıyla uzun zamandır Guantanomo'daki cezaevinde tutulan ve ABD'de yargılanan Halid Şeyh Muhammed ve Remzi bin el-Şibh verdikleri ifadede, son uçağın hedefinin ABD Kongre binası olduğunu söyledi. Fotoğrafta: Dumanlar içinde kalan New York'taki Dünya Ticaret Merkezi

    ABD'de senatörler, Suudi Arabistan'ın 11 Eylül saldırılarına dahline dair bilgilerin gizliliğinin kaldırılmasını istedi

    © AP Photo / Mike Derer
    ABD
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    ABD'li bir grup senatör, 11 Eylül saldırılarının kurbanlarının aileleri tarafından kullanılmak üzere, saldırı ile Suudi Arabistan'ı ilişkilendiren istihbarat bilgilerinin gizliliğini kaldırması için Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) mektup yazdı.

    Connecticut eyaleti Senatörü Demokrat Richard Blumenthal, New York Senatörü Demokrat Kirsten Gillibrand ve New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez, Adalet Bakanlığı ve FBI'ya yazdıkları mektupta, 'devletin gizli bilgileri sınırlamasının' 11 Eylül davası ile ilişkili bilgiler için kaldırılmasını istedi.

    Mektuplarında yetkililere iki hafta süre tanıyan senatörler, "Yıllarca, bu hayatta kalanlar ve aile üyeleri, Adalet Bakanlığından ve özellikle de ulusal güvenlik iddiasıyla saklanan bilgileri FBI'dan istediler. Ne yazık ki, bu potansiyel olarak kritik kanıtların gizlenmesine devam edilmesinin nedenleri hiçbir zaman inandırıcı veya yeterli bir şekilde açıklanmadı" ifadelerini kullandı.

    Adalet Bakanı Merrick Garland ve FBI Direktörü Christopher Wray'e hitaben yazılan mektupta senatörler, saldırılardan kurtulanlar ve ölenlerin ailelerinin Suudi Arabistan hakkında saldırının düzenlenmesinde parmağı olduğu iddiasıyla dava açtıklarını fakat Adalet Bakanlığı ve FBI'ın devlet bilgilerinin gizliliği bahanesiyle suçlamaların kanıtlarını gizlediğini ileri sürdü.

    ABD ekonomisinin uğradığı maddi zarar 120 milyar doların üzerinde hesaplanırken 11 Eylül saldırılarının New York şehrinde ve altyapısında yarattığı maddi hasar ise 60 milyar dolardan fazla.
    © AFP 2021 / Doug Kanter
    FBI 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini 'yanlışlıkla' açıkladı
    Senatörler mektupta, "Adalet Bakanlığı gereksiz yere onların (davacıların) yolunda durmamalı. Saldırılar ve 11 Eylül'den yirmi yıl sonra FBI'ın müteakip soruşturmalarıyla ilgili gerçekleri, tanıklıkları ve belgeleri saklamak için herhangi bir inandırıcı neden varsa Amerikan halkı bunu bilmeyi hak ediyor" denildi.

    Gizlilik konusunda Adalet Bakanı ve FBI Direktörü'nü sessiz kalmakla suçlayan senatörler, "Saldırılardan bu yana geçen uzun zaman, belgelerin sürekli gizlenmesi ve ilgili bilgilerin sürekli olarak saklanması konusunda güçlü sorular oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.

    2016'da çıkarılan Terörizme Destek Verenlere Karşı Adalet (JASTA) adlı yasada 11 Eylül 2001'deki saldırılarda ölenlerin yakınlarının Suudi Arabistan'a dava açabilmesine olanak sağlanmıştı.

    Suudi Arabistan ise bu yasaya karşı çıkarak mahkemeye gitmiş ancak Manhattan bölge yargıcı George Daniels, 2018'de Suudi Arabistan'ın talebini reddederek ölenlerin yakınlarının dava açabilmesine ve karşılığında Suudi Arabistan'dan tazminat alabilmesine karar vermişti.

    Etiketler:
    ABD Adalet Bakanlığı, El Kaide, Mektup, senatör, FBI, Suudi Arabistan, ABD, 11 Eylül
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