ABD’deki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları: 150 kişi silahlı saldırı sonucu öldü

CNN’in Gun Violence Arşivinden derlediğine göre ABD’de ‘4 Temmuz’ kutlamalarının gerçekleştiği geçen hafta sonu boyunca 400 farklı silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırılarda 150 kişi can verdi.

New York şehrinde 21 ayrı saldırıda 26 kişi öldürüldü. Şehirdeki silahlı şiddet olaylarında 2021 yılında 767 saldırı ve 885 kurbanla 2020 yılına oranla yüzde 40 artış gözlendi.

Chrys Carvajal planned to become a police officer because he wanted to serve his community — a passion his mother instilled in him at a young age. https://t.co/Nx35wFTYt6 — Chicago Sun-Times (@Suntimes) July 5, 2021

Chicago şehri Polis Amiri David Brown “yılın en zorlu hafta sonu” olduğunu belirterek 83 kişinin vurulduğunu 14 kişinin öldüğünü açıkladı. Silahla yaralananların arasında iki polis memuru ve altı yaşında bir kız çocuğu bulunuyor. Ölen 14 kişinin içinde ise ABD Kara Milli Muhafız Teşkilatı’nın bir üyesi de hayatını kaybetti.