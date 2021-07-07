Eski ABD Başkanı Trump, Twitter, Google ve Facebook'a dava açıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformları Twitter, Google, Facebook ile şirketlerin CEO'larına kendisine yapılan sansür nedeniyle dava açacağını açıkladı.

ABD'nin 45. başkanı Trump, ABD'deki 6 Ocak Kongre baskınının ardından hesaplarını kapatan sosyal medya platformlarına meydan okudu. Trump, Twitter, Google, Facebook ile bu şirketlerin CEO'ları Mark Zuckerberg, Jack Dorsey ve Sundar Pichai hakkında dava açacağını söyledi.

Trump, söz konusu platformların kendisine sansür uyguladıklarını belirterek, "Davamız, bu sansürün yasa dışı olduğunu, anayasaya aykırı olduğunu ve tamamen Amerikan karşıtı olduğunu kanıtlayacaktır. Yasağın sona ermesini, susturmanın durdurulmasını ve çok iyi bildiğiniz kara listeye, sürgüne ve iptale son verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Former President Trump announces class action lawsuit against big tech giants, including Facebook, Google and Twitter: "We're demanding an end to the shadow-banning, a stop to the silencing and a stop to the blacklisting, banishing and cancelling that you know so well." pic.twitter.com/BXPKcACOj2 — CSPAN (@cspan) July 7, 2021

​ABD'deki 6 Ocak Kongre baskınının ardından Trump'ın Facebook, Twitter ve Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

Facebook, Trump'ın hesaplarına yönelik yasaklamanın 2 yıl daha devam edeceğini ve hesapların 7 Ocak 2023 tarihine kadar açılmayacağını açıklamıştı. Açıklamada, Trump’ın hesaplarının yalnızca "kamu güvenliğine yönelik risk azaldığında" açılabileceği belirtilmişti.