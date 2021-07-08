Biden, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi için ilan ettiği tarihi öne çekti: 31 Ağustos'ta çekilme tamamlanacak

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişine rağmen ABD askerlerinin çekilmeye devam etmesini eleştirenlere, "Daha kaç bin ABD askerini riske atmak istiyorsunuz?" sorusunu yönelterek, ABD askerlerinin 11 Eylül'de değil, 31 Ağustos'ta ülkeden tamamen çekilmiş olacağını açıkladı.