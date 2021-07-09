ABD'li ünlü avukat Avenatti, 'Nike'a şantaj yapmaktan' 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Porno oyuncusu Stormy Daniels'ı eski ABD Başkanı Donald Trump'a açtığı davada temsil eden ünlü avukat Michael Avenatti, 'Nike'a şantaj yapmak' suçlamasından 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD kamuoyunda 'Trump'ın düşmanı' olarak anılan ABD'li ünlü avukat Michael Avenatti'nin bugün görülen duruşmasında mahkemenin kararı açıklandı.

Michael Avenatti, former lawyer for Stormy Daniels, sentenced to 30 months in Nike fraud case https://t.co/afYmMUQEiB — The Washington Post (@washingtonpost) July 8, 2021

​Mahkeme, 'Nike firmasına şantaj yapmak' suçlamasından yargılanan Avenatti'ye 2.5 yıl hapis cezası verdi.

Öte yandan Avenatti, Kaliforniya'da bir dolandırıcılık olayına karışma ve New York'ta Clifford'a yönelik fonları zimmetine geçirme suçlamalarından da yargılanacak.

50 yaşındaki ünlü avukat, porno oyuncusu Stormy Daniels'ı eski ABD Başkanı Donald Trump'a açtığı davada savunarak büyük üne kavuşmuştu.