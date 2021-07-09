New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kaldı

Elsa tropikal fırtınası, ABD'de etkisini sürdürüyor. New York'ta etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi.
JUST IN 🚨 Several people stuck as rains from Tropical Storm Elsa shuts down Major Deegan Expressway in Bronx, New York City pic.twitter.com/o8lqRJ90yt— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 8, 2021
Otoyollar, sokaklar, alt geçitler ve metro istasyonları su altında kalırken, hayat durma noktasına geldi.
Manhattan metrosunda su seviyesi yolcuların beline kadar ulaştı.
NEW YORK CITY: This is only going to get worse as Elsa passes through.— Sen. Mike Gianaris (@SenGianaris) July 8, 2021
Please be safe and don’t go out unless absolutely necessary.
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Bir yolcu çareyi çöp torbası giymekte buldu. Kent genelindeki istasyonların tavanından akan sular da yolculara geçit vermezken, yetkililer "istasyonlara girmeyin" uyarısında bulundu.
Major flooding in Manhattan 😳 pic.twitter.com/7Wk0JpSwD5— philip lewis (@Phil_Lewis_) July 8, 2021
New Jersey'de de şiddetli fırtına etkili oldu
New Jersey eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ağaçları ve elektrik hatlarını devirdi.
Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, fırtınanın etraftaki eşyaları savurduğu görüldü.
Eyaletin bazı noktalarında da dolu yağdığı kameraya yansıdı.
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