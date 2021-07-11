ABD Ulusal İstihbaratı, hazırladığı raporun kapağında kullandığı stok fotoğrafa, 'çeşitlilik' için engellileri ekledi

Sosyal medya kullanıcıları, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün (ODNI) hazırladığı bir raporun kapağında "Portrait Of Multi-Cultural Office Staff Standing In Lobby" "Lobide duran çok kültürlü ofis çalışanlarının portresi" başlıklı bir stok fotoğrafa engelli kişi görsellerinin eklenmesini tiye aldı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, geçen yılki personel politikasının sonuçlarına ilişkin bir rapor yayınladıktan sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna uğradı.

Kullanıcıların tepkisini çeken şeyin, raporun kapak sayfasında "Lobide duran çok kültürlü ofis çalışanlarının portresi" başlıklı bir hazır (stok) fotoğrafın kullanılarak, üzerine tekerlekli sandalyede oturan bir kadın ve rehber köpekli bastonlu bir erkek görüntülerinin eklenmesi olduğu anlaşıldı.

In order to demonstrate its diversity, the Office of the Director of National Intelligence (ODNI) grabbed an old photo and then photoshopped it to add in a blind guy and a woman in a wheelchair. See the “before” and “after” shots below pic.twitter.com/z3HCfjTOFr — Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) July 9, 2021

For the cover of its diversity report, ODNI bought a stock photo called "Portrait Of Multi-Cultural Office Staff Standing In Lobby" and then photoshopped a woman in a wheelchair and a blind guy into it. https://t.co/BpvOg17CbA https://t.co/G59aVvba58 pic.twitter.com/Em6C1cFuFl — Luke Thompson (@ltthompso) July 8, 2021

​Asaad Hanna, “Yılın en kötü Photoshop kullanımı” eleştirisinde bulundu.

The Worst using of photoshop for the year: For the cover of its diversity report, ODNI bought a stock photo called "Portrait Of Multi-Cultural Office Staff Standing In Lobby" and then photoshopped a woman in a wheelchair and a blind guy into it. pic.twitter.com/e2tObbToeo — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) July 8, 2021

​Nothindoin adlı kullanıcı ise, “Çeşitlilik sadece hazır fotoğraflarda var. İstihdamdan sorumlu yöneticiler, kendi klonlarını işe alıyor” diye dalga geçti.

Diğer bir kullanıcı, iğneleyici bir tavırla, “Bahse girerim ki web sitelerinde bir yerlerde şöyle yazıyor: “Kuruluşumuz eşit fırsatlar sunuyor ve ırk, cinsiyet bazında ayrımcılığa izin vermiyor vs.” ifadelerini kullandı.

Başka bir okuyucu, bu görüntünün aynı fotoğraftaki gözlüklü ve rehber köpekli ‘fotoshoplanmış’ adam tarafından yapıldı diye şakalaşırken,

Seattle_FTW adlı kullanıcı ise, “Hükümetimiz savaşlar dışında kesinlikle her şeyi berbat ediyor” diye yazdı.

Bir kadın kullanıcı ise, “yaşına ve Photoshop becerilerinin olmamasına rağmen” fotoğrafı daha iyi düzenleyebileceğini ifade etti.