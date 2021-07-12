Super Mario 64'ün açılmamış kopyası, 1.56 milyon dolara satıldı

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından Super Mario’nun açılmamış bir kopyası rekor bir fiyatla satıldı.

Japonya merkezli Nintendo'nun 1996 yılında satışa çıkardığı Super Mario 64 adlı oyunun bir kopyası, açık artırmada 1.56 milyon dolara alıcı buldu.

Dallas'taki Heritage Auctions adlı şirket, tek oyun satışında, oyunun daha önce kaydettiği rekoru geliştirdiğini açıkladı. Ancak şirket sözcüsü, alıcının kimliğiyle ilgili bilgi vermedi.

Nintendo 64'te en çok satan oyun olan Super Mario 64, Mario karakterinin üç boyutlu olarak canlandırıldığı ilk oyun olma özelliği taşıyor.

Sealed Super Mario 64 sells for more than $1.5 million, almost doubling a record just set on Friday https://t.co/BMQBv9PcP1 pic.twitter.com/Hg1kNI61kq — The Verge (@verge) July 11, 2021

​Bu satış, cuma günü, Nintendo'nun The Legend of Zelda oyununun açılmamış kopyasının 870 bin dolara satılmasının ardından geldi. Heritage Auctions'ın oyun uzmanı Valarie McLeckie, Zelda'nın ardından 2 gün içinde, bir oyunun önceki rekorunu kırarak bir milyon dolardan fazla satılmasına şaşırdıklarını söyledi.

Nisan ayında, 1986 yılında satın alındıktan sonra çekmecede unutulan Super Mario Bros'un açılmamış bir kopyası, 660 bin dolara satılmıştı.