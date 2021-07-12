Dr. Fauci’den 3. doz açıklaması

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, CDC ile FDA'nın verdiği bilgiler ışığında, Kovid-19 aşısı tamamlanan vatandaşlar için 3. doza gerek olmadığını belirtti.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, son zamanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının çıkmasıyla birlikte daha çok gündemde olan 3. doz tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fauci says that based on current data from CDC, FDA, there's no need for booster shot https://t.co/WSDyfpAWL8 pic.twitter.com/SsPNJDu5PF — The Hill (@thehill) July 12, 2021

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Dr. Fauci, CNN’de katıldığı televizyon programında, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) elde edilen verilere dayanarak, ABD'lilerin üçüncü doz takviye aşısı olmasına gerek olmadığını söyledi.

İsrail'in bağışıklığı zayıf vatandaşlarına üçüncü doz BioNTech aşılaması yapacağı hatırlatılan Fauci, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kesinlikle teorik olarak yapılabilir. CDC ve FDA'nın söylediği şey; şu an sahip olduğumuz veriler ve bilgiler göz önüne alındığında, zaten iki doz mRNA aşılarından ve bir doz Johnson & Johnson'dan elde ettiğimiz birleştirilmiş bir takviye var. İnsanlara 3. doz vermemize gerek yok."

Ancak ABD'li uzman, bu kılavuzun değişip değişmeyeceğini belirlemek için araştırmaların devam ettiğini belirterek, mevcut rehberin daha sonra değişmeyeceğini içeren herhangi bir ifadenin bulunmadığını vurguladı.

"Bu duracağımız anlamına gelmiyor. Yapılan araştırmalar var, şu anda, biz konuşurken de insanlara takviye doz verip vermeme konusunu ve yapılacaksa ne zaman yapılması gerektiğini belirlemek için devam eden araştırmalar var."