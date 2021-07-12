Miami Belediye Başkanı, Küba'ya yönelik uluslararası müdahale çağrısında bulundu

Küba'da dün gerçekleşen hükümet karşıtı protesto gösterileri sırasında, aynı anlarda ABD'de Küba karşıtı eylemler düzenlendi.

ABD hükümetini destekleyen Kübalıların yaşadığı ABD Miami'de bulunan 'Little Havana'da bir araya gelen eylemciler, Küba'da iktidarda bulunan Küba Komünist Partisi'nin 'devrilmesi' talebinde bulundular.

Burada bir konuşma yapan, 'Küba halkını kan gölünden korumak için' ABD önderliğinde uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

"Kübalılar tiranlık olmadan kendilerini yönetmeye layık ve hazırlar. Bugün sona erebilir ve sona ermelidir. Bu anın sonuçları, yarım küredeki milyonlarca insan için Nikaragualılar ve Venezüellalılardan ve çok daha fazlası için özgürlük anlamına gelebilir" dedi.

Ayroca, kongre üyeleri Mario Diaz-Balart, Carlos A. Gimenez ve Kongre Üyesi Maria Elvira Salazar tarafından yayınlanan basın açıklamasında da, 'Küba'daki protestolarla dayanışma içinde oldukları' belirtildi ve "Artık ABD ve uluslararası toplum, Küba halkını özgürlük mücadelesinde her zamankinden daha fazla desteklemeli" ifadelerine yer verildi.

Bunun yanında, düzenlenen eylemlerde ABD ordusundan Küba'ya müdahale etmesini isteyen dövizler taşındığı görüldü.

Küba'nın başkenti Havana'nın çeşitli bölgelerinde bir araya gelen eylemciler, 'hayat pahalılığı ve yoksulluk' gibi gerekçelerle hükümeti protesto etmişti.

Gösterilerde ABD bayrağı salladığı görülen eylemcilere karşı ise, çok sayıda Kübalı sokaklara çıkarak hükümete desteğini ifade etmişti.

Küba lideri Diaz-Canel de, eylemcileri 'ABD'nin paralı askerleri' olarak tanımlamıştı ve halkı devrimi savunmak üzere sokaklara çağırmıştı.