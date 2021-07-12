Uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalışan kadını koli bandıyla bağladılar

Dallas'tan havalanan American Airlines uçağında kısa bir süre sonra havada iken bir kadın yolcu, uçağın kapısını açmaya çalıştı. Kendisini durdurmaya çalışan ekibi ısıran ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadını, uçaktan güvenle inene kadar koltuğa koli bandıyla sabitlediler.

Video paylaşım uygulaması TikTok’ta paylaşılan bir video, sosyal medyada gündem oldu.

Airline Haber'in aktardığına göre ABD’de Dallas’tan uçağa binen bir kadın nedeniyle uçağın ön taraflarında bir kargaşanın meydana geldiğini anlatan kullanıcı, pilotun olayın kontrol altında olduğunu ve herkesin yerine oturmasını istediğini söyledi.

Video shows woman duct-taped to seat after trying to open airplane door https://t.co/2i5Ef73xYe pic.twitter.com/yPWEYPD3Tw — New York Post (@nypost) July 12, 2021

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American Airlines sözcüsü yaptığı açıklamada, psikolojik sorunları olan kadının uçuş esnasında uçağın kapısını açmaya çalıştığını kendisine engel olmaya çalışan kabin ekibine fiziksel saldırıda bulunduğunu bu nedenle kabin görevlilerinin kendisini uçak inene kadar koltuğa koli bandı ile bağlamak zorunda kaldıklarını söyledi.

'Seyahat yasağı gelmesi istendi'

Videoda yer alan görüntülere göre kadının kontrol almakta zorlanan uçuş ekibi yolcuyu koli bandı ile koltuğuna bağladı. Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptıktan sonra piste gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının uçuş yasağı listesine eklenmesi bekleniyor.