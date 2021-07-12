ABD’li General Miller, Afganistan’daki komutanlık görevini bıraktı

ABD’nin Afganistan’daki askeri birliklerinin geri çekilme süreci devam ederken, Afganistan’daki askeri birliklerin başındaki General Austin Miller başkent Kabil’de düzenlenen törenle komutanlık görevini bıraktı.

ABD’nin Afganistan'da karada görev yapan son dört yıldızlı generali olan Miller, 31 Ağustos'ta ABD askeri misyonunun resmi olarak sona ermesinden önce istifa etti.

Kabil'deki askeri karargahın önünde konuşan 60 yaşındaki Miller, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin unutulmayacağını ifade ederek, Taliban'a saldırılarını durdurma çağrısında bulundu. Miller, "Taliban'a söylediğim şey onların da sorumlu olduğu. Devam eden şiddet Afgan halkının iradesine aykırı ve durdurulması gerekiyor" dedi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 90’ından fazlasının tamamlandığı belirtilerek, “Geri çekilme süreci devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı, tüm geri çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlasını tamamladığımızı tahmin ediyor” denildi.

Biden, çekilmeyi 14 Nisan’da duyurmuştu

Biden, 14 Nisan’da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve ABD Savunma Bakanlığına yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Ancak Biden bu tarihi daha sonra öne çekerek, çekilmenin 31 Ağustos'ta tamamlanacağını ilan etti.

ABD’nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan’a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti.