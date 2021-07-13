ABD'de yaşayan Yasemin Uyar, eski sevgilisi tarafından öldürüldü

ABD'de yaşayan ve geçen cuma günü cansız bedeni bulunan Yasemin Uyar isimli kadının eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

ABD New Jersey'de polis, cuma akşamı tüm cep telefonlarına geçtiği 'kaçırma uyarısı' ile gündeme gelen 24 yaşındaki Yasemin Uyar'ın eski sevgilisi Tyler Rios tarafından tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Tennessee'de ormanlık bir alanda gömdüğü cesedin yeri gösteren Rios'un sorgusu sürüyor.

© AA / VINCENT PUGLIESE / EPA ABD'de yaşayan Türk genci, annesini ve kız kardeşini öldürdü cumartesi gecesi geç saatlerde kızının ölü bulunduğunu doğrularken, çiftin 2 yaşındaki oğulları Sebastian ise babasının yanında bulundu.

Sabah'ın haberine göre Karen Uyar, alkol bağımlısı olan Tyler Rios'un, bir eczanede kasiyerlik yapan kızını defalarca taciz ettiğini, pek çok uzaklaştırma emri olmasına ve daha önce tutuklanmasına rağmen tacizlerin hiç bitmediğini açıkladı.

Cinayetten 3 ay kadar önce, yasaklı olmasına rağmen Yasemin Uyar'ın evine giren Rios, olay yerine gelen polislerden gizlenmek için küçük Sebastian'ı da yanına alıp yatağın altına saklanmış.

Taşınmaya hazırlanıyordu

Mahkeme kayıtlarına göre Tyler Rios 2018'de saldırı ve hırsızlıkla suçlanmış ve 180 gün hapis ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmış.

Ayrıca daha önce mahkeme, Yasemin Uyar ile temas kurmamasına ve öfke kontrolü dersleri almasına hükmetmiş.