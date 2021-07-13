Ünlü oyuncu Mel Gibson'a tepki yağdı: Gerekçe Trump'a selam vermek

ABD'li oyuncu ve yapımcı Mel Gibson, UFC (kafes dövüşü) izlemeye gelen eski ABD Başkanı Donald Trump'ı selamladığını gösteren bir video nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

ABD'li oyuncu ve yapımcı Mel Gibson'un eski ABD Başkanı Donald Trump'ı selamladığı görüntüler tepkiyle karşılandı.

TikTok'ta yayınlanan görüntülerde, Trump'ın hafta sonu Las Vegas yakınlarında düzenlenen UFC etkinliğine katılıp izleyicilere selam verdiği görülürken, arka planda kalan kişinin oyuncu Mel Gibson olduğu gözlerden kaçmadı. Bu sırada Mel Gibson'un da Trump'ın selamına karşılık verdiği görüldü.

Yoooooo!!! Is that Mel Gibson saluting President Trump? #UFC264 pic.twitter.com/QEqa0p2cOn — The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) July 11, 2021

​Selamlayan kişinin Gibson olup olmadığı konusunda tartışma yaşanması üzerine ise, aynı görüntünün farklı açılardan kaydedilmiş versiyonları da paylaşıldı.

Böylelikle, Trump'a selam veren kişinin Gibson olduğu kesinleşirken, ünlü oyuncuya ise sosyal medyada tepki yağdı.

Yup it’s Mel Gibson pic.twitter.com/0ELAtdiSbq — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) July 12, 2021

​Öte yandan, Trump savunucuları ise bir 'el hareketiyle' Gibson'un kariyerini 'cancellayamayacaklarını' savundu.