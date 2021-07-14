New Jersey'de şırıngalar kıyıya vurdu

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Jersey sahiline gidenlere kumun içinde bulunan kullanılmış şırıngalara dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.

Insider’ın haberine göre Monmont ve Seven Presidents plajlarında onlarca şırınga bulundu. New Jersey yetkilileri iki plajı geçici olarak kapattı. Haftasonu boyunca süren temizlik çalışmalarında yüzlerce şırınga toplandı.

URGENT! Needles found on beaches from Sandy Hook to Long Branch, forcing multiple closures. Likely diabetic needles flushed down toilets, w/ NY Harbor sewage systems unable to handle in this week’s heavy rains. NJ DEP investigating. @NBCNewYork @StormTeam4NY pic.twitter.com/BI61Lnt646 — Brian Thompson (@brian4NY) July 11, 2021

New Jersey sahillerini temizlemek için kurulan Clean Ocean Action grubunun yöneticisi Cindy Zipf, şırıngaların klozete atıldıktan sonra ‘Elsa’ isimli fırtına ile sahillere vurmuş olabileceğini söyledi.

Zipf “Yakın zamanda gerçekleşene benzer tufanlar olduğu zaman borulardan su yollarına çöp, tıbbi atık ve plastik öbeği fışkırıyor. Bu devasa lağım ve pislik öbeği klozete atılmış şeyleri içeriyor” diye ekledi.