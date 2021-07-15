ABD'deki Türk toplumundan Washington Post'a tam sayfa 15 Temmuz ilanı: FETÖ mensuplarını iade edin

ABD'deki Türk toplumu, Washington Post gazetesine 15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı ve ABD yönetimine, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade talebinde bulunulduğu ilan verdi.

"Demokrasinin Zaferi" başlığını taşıyan ilanda 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 kişinin isimleri yer aldı.

İlanda 15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış bir grup FETÖ mensubunun demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirmek için Türk halkına silah çektiği ifade edildi.

"Geç gelen adalet, adalet değildir." ifadesinin yer aldığı ilanda, ABD yönetimine, "FETÖ mensuplarını iade edin ve Türk demokrasisinin yanında durun. Terörle mücadelede dayanışmanızı gösterin." çağrısı yapıldı.

ABD'deki Türk toplumundan Washington Post'a tam sayfa 15 Temmuz ilanı: FETÖ mensuplarını iade edinhttps://t.co/oDpNuLQdON pic.twitter.com/EuSoAfIcaR — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 15, 2021

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