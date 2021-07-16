ABD Hazine Bakanı Yellen: Birkaç ay daha hızlı enflasyon yaşayacağız

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, fiyatlardaki artışın birkaç ay daha devam edebileceğini ancak son zamanlardaki şaşırtıcı enflasyonun zamanla gevşemesini beklediğini ifade etti.

ABD'nin CNBC kanalına verdiği röportajda Yellen, "Birkaç ay daha hızlı enflasyon yaşayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Orta vadede enflasyonun normal seviyelere gerilediğinin görüleceğini düşündüğünü belirten Yellen, yine de bu konuya çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yellen, enflasyonist baskıların ekonomik toparlanmayı durdurabileceğine dair endişelere de değinerek, "2008'deki mali krize doğru giderken gördüğümüz türden tehlikeleri gördüğümüzü sanmıyorum" ifadesini kullandı.

Bu durumun daha farklı olduğuna işaret eden Yellen, ancak konut fiyatlarının yükseldiği bir dönemde ev alacak düşük gelirli aileler için yaratacağı baskıdan endişe duyduğunu kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 5.4 artarak beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Söz konusu dönemde yüzde 5'in üzerine çıkan yıllık enflasyon 13 yılın en yüksek artışını kaydetti.