Facebook'tan Biden'ın 'Aşı hakkındaki yanlış bilgilerle insanları öldürüyorsunuz' çıkışına yanıt

Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Biden'ın, platformun Kovid-19 ve aşı hakkındaki yanlış bilgilerle 'insanları öldürdüğü' yönündeki çıkışına yanıt vererek, bu sözlerin 'gerçeklere dayanmayan suçlamalar' olduğunu açıkladı.

Facebook, ABD Başkanı Joe Biden'ın, başta Facebook olmak üzere sosyal medya platformlarında yayılan yanlış bilgilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılar konusunda yanlış bilgiler yaydıklarını ve bunun da aşılama oranlarını düşürdüğü yönündeki çıkışına yanıt verdi.

Şirketin sözcüsü Dani Lever, yaptığı açıklamada, "Gerçeklere dayanmayan suçlamalarla dikkatimizi dağıtmayacağız" ifadelerini kullandı.

Facebook'taki 2 milyar kullanıcının, 'Kovid-19 ve aşılar hakkında güvenilir bilgilere' ulaştığını belirten Lever, 3 milyondan fazla kullanıcının da yakınlarında aşı olabileceği yerleri bulmak için platformun 'aşı bulma aracını' hizmetini kullandığını kaydetti.

Sözcü, Biden'ın açıklamalarının aksine Facebook'un 'hayat kurtarmaya yardımcı olduğunu' savundu.

JUST IN: @Facebook responds to Biden (“They’re killing people”) re: COVID misinformation: “The facts show Facebook is helping save lives. Period.”



Full statement here. pic.twitter.com/5bj7mwuI4J — Peter Alexander (@PeterAlexander) July 16, 2021

​ABD Başkanı Biden, bugün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, Kovid-19 ve aşıların güvenilirliği hakkında yanlış ve yanıltıcı iddiaların yayılması konusunda Facebook gibi platformlara mesajının ne olduğu yönündeki sorusuna Biden, "İnsanları öldürüyorlar" yanıtını vermişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de dün, Facebook'un Kovid-19'a dair yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak için yeterli çabayı göstermediğini dile getirmişti.