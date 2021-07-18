'ABD, İngiltere'ye keşif üssü kurarak Rusya ve Çin'in uzaydaki faaliyetlerini izlemeyi planlıyor'

ABD'nin Rusya ile Çin'in uzaydaki faaliyetlerini izlemek için İngiltere'ye bir keşif üssü kurmayı planladığı belirtildi.

Sky News'in haberine göre ABD, Rusya ve Çin'in 'hayati öneme sahip uyduları devre dışı bırakma girişimlerini' tespit etmek de dahil iki ülkenin uzaydaki faaliyetlerini izlemek için İngiltere'de bir keşif üssü kurma niyetinde.

ABD Uzay Kuvvetleri'nden birkaç yetkili, Sky News'e yaptıkları açıklamada Washington'un İskoçya ve İngiltere'nin güneyi ile Teksas eyaleti ve Avustralya da dahil dünya genelinde üç radar üssü inşa etme planları yaptığını ifade etti.

ABD'li yarbay Jack Walker, "Bu gerekli, zira sabit yörüngede bulunan sistemlerimizi tehdit edebilecek hedeflerin sürekli izlenmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

Haberde ilk keşif üssünün 2025 yılına doğru devreye alınmasının planlandığı da kaydedildi.