Florida'da bir adam, timsahı barın çatısına atmaya çalıştı: 'Ona ders vermek istedim'

ABD'nin Florida eyaletinde şaşkınlık verici bir hadise yaşandı.

Golf sahasında bulunan bir timsahı çalan Hodge, kuyruğundan tutarak yere çarptığı hayvanı tek katlı bir barın çatısına atmaya çalıştı.

Olay sırasında polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Hogde, neden böyle bir eylemde bulunduğunun sorulması üzerine "Ona ders vermek istedim" karşılığını verdi. Hodge, hayvanlara zarar vermek boş bir konuta girmek ve küçük çaplı hırsızlık eylemleri gerçekleştirmek gerekçesiyle gö

zaltında tutulurken yaralı timsahın ise tedavi altında olduğu bildirildi.