ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan Mackinac Köprüsü 'aktif bomba tehdidi' nedeniyle kapatıldı

ABD’nin Michigan eyaletinden yer alan ve St. Ignace ve Mackinaw şehirlerini birbirine bağlayan Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldı.

The Mackinac Bridge is currently closed. https://t.co/wH1qGUkXTP — @MSPNorthernMI (@mspnorthernmi) July 18, 2021

​Yetkililer, Mackinac Köprüsü’nün acil bir olay nedeniyle tüm trafiğe kapatıldığını belirterek, vatandaşları bölgeden uzak durması konusunda uyardı.

Michigan eyalet polisi tarafından köprünün trafiğe kapatıldığı doğrulanırken, olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

Yerel basında yer alan haberlerde, köprünün aktif bir bomba tehdidi nedeniyle kapatıldığı iddia edilirken, güvenlik güçlerinin köprünün üstünde ve çevresinde arama yaptığı öne sürüldü.

UPDATE: The Mackinac Bridge is closed due to an active bomb threat. pic.twitter.com/tudiI7czZK — Brennan Prill (@WxBrenn) July 18, 2021

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