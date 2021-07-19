ABD'deki 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle ilk hapis cezası verildi

38 yaşındaki Paul Hodgkins, 'Kongre binasına zorla girerek, Kongre üyelerinin işleyişini engellemek' suçundan çıkarıldığı mahkemede eylemden dolayı pişman olduğunu söyledi.
Today, Paul Hodgkins will be the first 1/6 defendant sentenced on a felony guilty plea. He engaged no violence. His crime: entered the Capitol wearing a Trump t-shirt, held a Trump flag, took a selfie with Q Shaman. Prosecutors want 18 months in prison:https://t.co/4Olui6BIjc— Glenn Greenwald (@ggreenwald) July 19, 2021
Federal Savcı Randolph Moss, Hodgkins’in demokrasiye karşı büyük bir saldırı gerçekleştirdiğini ancak suçunu kabul ettiği için savcıların istediği 18 ay hapis cezasından indirim yaptığını kaydetti.
Hodgkins, mahkemece 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karar, aynı suçlamadan yargılanmayı bekleyenlere emsal
Hodgkins, haziranda savcılarla iş birliği yaparak, Senatoyu basarak seçiciler kurulu oylarının sayımı işlemini engelleme suçlamasını kabul etmişti.
6 Ocak Kongre baskınında Hodgkins’in üzerinde eski ABD Başkanı Donald Trump tişörtü ve elinde Trump bayrağı ile Senato salonundaki görüntüleri medyaya yansımıştı.
O gün başkentteki Kongre baskınına karışan yaklaşık 550 Trump taraftarı, değişik suçlamalarla ülke genelinde yapılan operasyonlarla gözaltına alınmıştı.
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